Büyük taşınma yaklaştı, 100 bin kişiye iş doğacak

Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılan İstanbul Havalimanı’nda başta havacılık sektörü olmak üzere birçok iş kolunda faaliyette bulunacak işletmeler de büyük taşınma yaklaşırken personel alımlarına hız verdi. İş başvuru ilanlarının yayınlandığı web sitelerinde havalimanı için iş ilanlarında büyük artış dikkat çekiyor.

MAĞAZALAR ARAYIŞTA

İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde, havalimanının yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’nın ve havalimanına iş yapan taşeron şirketlerin yanı sıra terminalde yer kiralayan büyük ve küçük şirketlerin personel arama ilanları yer alıyor. Mağaza müdürleri,satış temsilcileri,teknisyenler o ilanlardan sadece birkaçı.

225 BİNE ÇIKACAK

En çok arananların başında ise mağazalarda görev yapacak satış temsilcileri yer alıyor. İlk etabı 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Sadece İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli görev yapacak.İstanbul Havalimanı ile beraber daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları’na yeni uçuş ekipleri katılacak. THY kokpit ekibi ihtiyacı için 16 ilana çıkarken zaman zaman da kabin ekibi alımlarıyla ilgili ilan yayınlıyor.THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş’nin de personel ilanları dikkat çekti. Şirket aralarında uçan aşçı,gıda teknikeri, aşçı, makine mühendisi de dahil 31 iş ilanına çıktı. THY’nin 31 Ekim’de 5 noktaya seferlere başladığı İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma 30 Aralık saat 03.00’de başlayacak. Taşınma süreci 45 saat sürecek.