Ekonomi

Büyükbaş sayısı 17,2 milyon oldu

Türkiye'de, haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17,2 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 58,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Büyükbaş sayısı 17,2 milyon oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 189 bin oldu. Sığır sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin olarak belirlendi.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda, 58 milyon 206 bin olarak kaydedildi. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin olarak tespit edildi.

  • büyükbaş hayvan
  • küçükbaş hayvan
  • hayvan pazarı

