Büyüme rakamları açıklanacak

Ekonomik büyüme yıl başından bu yana ivme kaybediyor. GSYH ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5.2 büyüdü. Ekonomistlerin tahminlerine göre büyümedeki ivme kaybı üçüncü çeyrekte belirginleşecek. Büyümenin öncü göstergelerinden takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta yüzde 1.7 arttı, eylül ayında ise yüzde 2.7 daraldı. Veriler iktisadi faaliyette yavaşlamayı teyit ederken, temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte büyümenin pozitif kalacağına işaret etti.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ 1.7 SEVİYESİ

AA anketine katılan 15 ekonomistin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1.7 olarak belirlendi. 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşti. Reuters anketine katılan 15 ekonomiste göre ise GSYH’deki artışın TL’deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 2’ye gerilemesi, yılın tamamında ise yüzde 2.8 olması bekleniyor. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.2 büyümüştü.