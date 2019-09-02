29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,811
  • 6,385
  • 283.069
  • 97070.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2019 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daraldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eden gayrisafi yurt içi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı. 
 
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu. 
 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı. 
 
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. 
 
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı 
 
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı. 
 
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 8,1 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 16,9 azaldı 
 
Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatı ise yüzde 16,9 azaldı. 
 
İşgücü ödemeleri yüzde 21,1 arttı 
 
İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9,9 arttı. 
 
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 37,1 oldu 
 
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 35,6 iken bu oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 37,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,2'den yüzde 44,6'ya düştü.

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

Türk otomotiv sektörü Rusya’ya çıkarma yaptı

Türk otomotiv sektörü Rusya’ya çıkarma yaptı

İşgalci İsrail, şehidin dizisine bile tahammülsüz

İşgalci İsrail, şehidin dizisine bile tahammülsüz

Acı olay: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Acı olay: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

Cephanelikle öldürmeye gidiyordu... Mahkeme kararını verdi

Cephanelikle öldürmeye gidiyordu... Mahkeme kararını verdi

Dünyanın sandalyesi Büyükçekmece’den

Dünyanın sandalyesi Büyükçekmece’den

İlk mesai gününe soygun yaparak başladılar!

İlk mesai gününe soygun yaparak başladılar!
 

POPÜLER HABERLER

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu krallıkta dilenmek yasak!

Bu krallıkta dilenmek yasak!

Bu karışıma dikkat! Ballı karbonat nelere iyi geliyor?

Bu karışıma dikkat! Ballı karbonat nelere iyi geliyor?

Gününüze güzellik katacak sevimli hayvanlar

Gününüze güzellik katacak sevimli hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA