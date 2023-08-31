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Ekonomi

Büyüme rakamlarına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama: Olumlu etkilerini görmeye başladık

Yüzde 3,8 büyümeye ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir.' ifadelerini kullandı.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Büyüme rakamlarına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama: Olumlu etkilerini görmeye başladık
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Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü.

Ekonomi yılın 2. çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü

Bakan Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan verileri değerlendirdiği bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında, TÜİK tarafından bugün açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyüdüğünü, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olduğunu hatırlattı. Şimşek, sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarete rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştıkları yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansına devam ettiğini belirtti. Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüşün devam ettiğine ve güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürdüğüne dikkati çeken Şimşek, "Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır" dedi.

Şimşek, hedeflerinin büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması olduğunu dile getirdi. İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ettiklerini aktaran Şimşek, "Kaynakların tüketimden çok yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, açıklamasına şöyle devam etti: Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir.

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