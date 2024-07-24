Çağrı yaptı: Türkiye'den gelen her yatırımcıya kapımız açık

Sabil, ASFEX Forum Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen 1. Türk-Sudan İş Forumu ve Lojistik-Ekonomi-Yatırım Fuarı'nda yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından fayda sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'ye Sudan'ın istikrarı için göstermiş olduğu çabalardan dolayı minnettar olduklarını belirten Sabil, "Her iki ülkenin yatırımcılarıyla birlikte buradayız. Ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlamaktayız. Türkiye ile Sudan arasında var olan engellerin üstesinden gelmek ve çözüm getirmek amacıyla buradayız." diye konuştu.

Sabil, ilişkilerin daha iyiye gitmesi, özel sektörün daha da çok katılımının sağlanması ve özel sektörün tüm imkanlarından yararlanması arzusunda olduklarını dile getirerek, "Türkiye ve Sudan kamu yetkilileri olarak da biz karşılıklı desteği sunmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Türk yatırımcıları Sudan'da yatırım yapmaya beklediklerini kaydeden Sabil, "Türkiye'den Sudan'ın kalkınmasına katkı bulunmak için gelen her yatırımcıya kapımız açıktır. Türkiye'de birçok firmanın Sudan'da iş yaptığını bilmekteyiz. Her türlü yatırım ortamını sağlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

- "1980'LERDE BAŞLAYAN İHRACAT SEFERBERLİĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da organizasyon kapsamında yapılacak ikili iş görüşmeler marifetiyle iki ülke iş dünyası arasındaki sektörel işbirliklerinin daha da ileri noktalara taşınacağını söyledi.

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan birçok ekonomik ve ticari şoka rağmen Türkiye'nin büyüme ve ihracatta yakaladığı güçlü seyir ekonominin krizlere ve zorluklara karşı son derece mukavemetli olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Ağar, "2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatımızı 2023 yılında 255,4 milyar dolara çıkardık. İhracatçı firma sayımızı 33 binlerden 140 binlere yükselttik. 240'e ulaşan ihracat rotamız ve yaklaşık 13 bin civarındaki çeşitli ihraç ürünlerimiz ile 1980'lerde başlayan ihracat seferberliğimizin karşılığını almaya devam ediyoruz." dedi.

Ağar, bu yılın ilk yarısında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 125,4 milyar dolara ulaştığını aktararak, "Aynı dönemde ithalatta yüzde 8,5 oranında yaşanan düşüş ile dış ticaret açığımız yüzde 29,5 oranında azalarak 43,2 milyar dolara kadar geriledi. Pazar çeşitliliğini artırarak sadece üretip satmak yerine ticaret partnerleri ile uzun vadeli ortaklıklara gitmeye çalıştığımız ülkelerin kendine ait yerel farklılıklarını, bölgesel dinamiklerini, hassasiyetlerini, değerlerini, tarihi ve kültürel özelliklerini dikkate alarak hayata geçirdiğimiz strateji ve politikalarımızı başarılı bir şekilde yürütmekteyiz."

- "SUDAN, AFRİKA'NIN YÜKSELEN PAZARLARINDAN BİR NOKTASINA YÜKSELMİŞTİR"



Özgür Volkan Ağar, yeni pazarlara ulaşmak ve aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek noktasında Türk-Sudan İş Forumu ve Lojistik-Ekonomi-Yatırım Fuarı gibi uluslararası fuarlara katılımın, ticaret heyetlerinin, ikili anlaşmaların ve diğer tanıtım faaliyetlerinin ülkeler arası ticari ve ekonomik iş birliğinin arttırılması hususunda büyük önem arz ettiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Özel bir önem atfettikleri Afrika kıtasının 21'inci yüzyılda küresel sahnede ağırlığının giderek artan bir aktör konumunda olduğuna işaret eden Ağar, "Sudan ise bugün sosyal, ekonomik, siyasi alanlarda kaydettiği dikkat çekici ilerleme ile sahip olduğu zengin kaynakları ve stratejik konumuyla Afrika'nın yükselen pazarlarından bir noktasına yükselmiştir." diye konuştu.

Ağar, Sudan'ın yaşamakta olduğu büyük dönüşümden Türkiye olarak çok büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Her daim yakın ilişki içinde bulunduğumuz, milletimizin kardeşlik bağıyla hareket ettiği Sudan, ticari ve ekonomik açıdan bakıldığında ise ülkemiz için bir anlamda Afrika'nın kalbine açılan bir kapı işlevi görmektedir. Sudan'ın uluslararası ticaretteki artan rolü bölgesel işbirlikleri ve ekonomik potansiyeli ile ülkemiz ihracat açısından da her geçen gün daha cazip bir ticaret ortağı haline geldiğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK, SİYASİ VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN DAHA DA İYİYE GİDECEK"



Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ise iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerinin daha da iyiye gideceğini belirterek, iki ülke arasında tarım ve madencilik sektörlerinde başarılı gelişmelerin olacağını dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer de Türkiye her türlü zorluğa rağmen Sudan'ın yanında olma kararlılığını her daim sürdürmekte olduğunu ifade etti.

İnsani yardım, kalkınma desteği ve işbirliği projeleriyle Sudanlıların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldızgörer, "Birlikte bu zorlukların üstesinden gelerek daha aydınlık bir geleceğe inşallah hep beraber kavuşacağız." açıklamasını yaptı.

