Çalışan emekliye ikramiye için tarih belli oldu

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiyeyi içeren düzenleme 80 maddelik torba yasaya eklenecek. İkramiyelerin 15 Aralık'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.

Meclis, emeklilere verilecek 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi için mesai yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. İkramiyeye ilişkin düzenlemenin, 80 maddelik torba yasaya ekleneceği öğrenildi.

23,4 MİLYAR TL'LİK ÖDENEK AYRILDI

AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifi madde ihdas edilmek suretiyle eklenecek düzenlemeden 4 milyon 680 bin çalışan emekli faydalanacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca emekliler için 23 milyar 400 milyon TL ödenek ayrıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Hazine 15 Aralık'a kadar ikramiyelerin hesaplara yatırılması için çalışmalara başladı.

FAHİŞ FİYATA 10 KAT CEZA



Torba teklifle, vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak. Teklif, genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025'e kadar fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ceza tutarının 10 kat uygulanmasını öngörüyor. Öte yandan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor. Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi de 30 Haziran 2024 olacak güncellenecek.