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Ekonomi

Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • çalışan emekliler

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