Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 28, 2023
Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/VGMG5kmGmu