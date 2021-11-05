5 Kasım 2021 Cuma 10:38 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 10:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'de belirlenecek olan asgari ücret hakkında açıklamada bulundu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz.

"İŞÇİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Vedat Bilgin: Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.

"ENFLASYONA KARŞI EMEĞİ KORUYACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."

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