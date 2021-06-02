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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yeni logo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni logosunu İletişim Başkanlığının katkılarıyla hazırladı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:48
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni logoda Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda bulunan ve tarihteki 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız yer aldı.

İletişim Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan logonun üst ve alt kısımda yer alan iki el, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını, gücünü ve devamlılığını, orta kısımda yer alan çark ise kurumun köklü geçmişini ve çalışma hayatının etkinliğini simgelemek amacıyla kullanıldı.

Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulamak için ise logonun merkezinde ay yıldız konumlandırıldı.

SGK ve İŞKUR'un tüm il müdürlüğüne gönderilen yazıyla yeni logonun kullanımına başlandı.

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