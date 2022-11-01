Çalışmalar hızlandı... Bakan Kirişci 'önceliğimiz' diyerek duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen törende, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna işaret ederek, yaptıkları çalışmaların hedefinin bu kapsamda hızla mesafe kat etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin genç nüfusuna rağmen, tarım sektöründe ağırlıklı olarak 55 yaş ve üzeri üreticilerin bulunduğuna değinen Kirişci, "Biz artık ülke olarak yavaş yaşlanıyoruz. Bundan 5 yıl öncesinde 31,7 olan ortanca yaşımız 33,1'e geldi. Gençliğin dinamizminden yararlanmamız lazım. Gençliğin tarıma ilgisini artırmak ve gençlerin tarımda yer alması hepimizin önceliği." diye konuştu.

Kirişci, köyden kente plansız göç nedeniyle sorunlar yaşandığına değinerek, tarım ve gıdanın stratejik öneme sahip sektörler olduğunun Kovid-19 salgını ile yeniden fark edildiğini söyledi.

Kırsala dönüşün yeniden gündeme geldiğini anlatan Kirişci, burada da ikinci bir gelişigüzelliğin yaşanmasını istemediklerini, bu kapsamda bu projeye önem verdiklerini dile getirdi.

Kirişci, eğitimin kendileri için vazgeçilmez bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Okullarımızda eğitimle ilgili faaliyetleri en üst düzeyde sürdürerek tarımda hem verimlilik hem de daha fazla ve kaliteli üretim noktasında ciddi bir mesafe kat edeceğiz." ifadesini kullandı.

- TARIM İÇİN GENÇLİK KONSEYİ KURULUYOR

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi" isimli bir yapı oluşturacaklarını anlatan Kirişci, "Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra, eminim tarla, bağ, bahçemizde, ahırda, ağılda, kümeste, 55 yaş üzerini değil, 20, 25, 30, 35 yaşlarında gençleri göreceğiz. O gençlerimiz de para kazandıklarının farkına varacaklar. Daha konforlu, tabiatla daha iç içe bir yaşamın olduğunu fark edecekler." şeklinde konuştu.

Kirişci, özellikle kadınlara sağlanacak desteklerle de gençleri ve aileleri kırsalda bir araya getirebileceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Kirişci ve Özer, iş birliği protokolünü imzaladı. İmzaların atılmasının ardından Kirişci, tarımda teknolojinin ilerleyişinden bahseden Kirişci, led ampüllerle fotosentez ihtiyacının karşılandığı, topraksız bir kültürde üretimin yapıldığı bir sistemi tanıttı.

Kirişci, bu gibi teknolojileri hem öğreticilerin hem de onlardan öğrenecek kişilerin göreceğine işaret ederek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji varsa ilgi duyuyor. Onların hala zihninde kara saban, kazma, kürek var. Ama tarımda açıkta, örtü altında topraklı, topraksız üretim var. Sadece 780 bin kilometrekarede değil, 462 bin kilometrekarede, mavi vatanda da yeşil vatanda da her yerde üretime dönüştürelim, berekete dönüştürelim istiyoruz." dedi.

- PROTOKOL HAKKINDA

Protokol çerçevesinde, branş öğretmenleriyle Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve üretim alanlarında eğitimler organize edilecek.

İki bakanlığa ait eğitim merkezlerinin, hazırlanacak ortak takvim ve programlar çerçevesinde, çiftçi eğitim faaliyetleri için kullanılması sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik, ortaklaşa etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Tarım teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım gibi konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek.