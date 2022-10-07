Çalışmalara hız verildi: Türkiye Kart geliyor

Türkiye ulaşım ve haberleşmede önümüzdeki 30 yılın planlamasını yaptı ve 197 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirecek. Bu yatırım 1 trilyon dolarlık bir katma değer yaratırken 27 milyon kişiye de iş olanağı sağlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sabah'ın haberine göre, Aysözen'in sunumunda öne çıkanlar şöyle:

1 TRİLYON KATKI, 27 MİLYON İSTİHDAM

197 milyar dolarlık bir yatırım projesi ortaya koyduk; bunların başını demir yolu sektörü, ikinci olarak da haberleşme sektörü çekiyor. Özellikle ortaya koyduğumuz planlamada çevreci, dijital ihracat ve hareketlilik odaklı bir sürdürülebilir senaryo ortaya koyduk ve bu sonuç itibarıyla 2053 yılında yolcu hareketliliğin bugüne nazaran 2,2 kat artacağını, yani bugün yolculuğun yılda 1 milyar 906 milyondan 4,3 milyara çıkacağını hesapladık.

Bu hesaplamalar dâhilinde de 30 yıllık projeksiyonumuzu yaptık ve bunların yaklaşık gayrisafi millî hasılaya bu yatırımların 1 trilyon doların üzerinde etki yapacağını ve bu yatırımların toplamda 27 milyon kişiye istihdam sağlayacağını hem faaliyet hem de yatırım döneminde öngörüyoruz.

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Seyahatinin başlangıcından sonuna kadar konforu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu kapsamda 57 havalimanımızın 34'üne erişilebilirlik belgesi aldık, diğerleri için valilikler ile çalışmalar sürüyor.

TEK KART İLE TÜRKİYE

Yaşlılarımız başka karta gerek olmadan sadece Türkiye Kart Türkiye'nin her yerinde yolculuklarını gerçekleştirip toplu taşımdan yararlanabilecek.

ALZHEIMER HASTALARI İÇİN BİLEKLİK

Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik ve kart uygulamasını planlıyoruz.

ENGELLİ YAZILIMI

Erişimi kısıtlı bireylerin birebir kullanabileceği herkes için hareketlilik uygulamasının yazılım çalışmalarına başladık. Bu anlamda yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını arttırmak ve bağımsız hareketliliği arttırmaları için bu uygulama sayesinde kendileri rotalama yapma, engelli ve yaşlı hizmetlerine buradan ulaşabilme, canlı bağlantı sağlama gibi PttKart'la entegre bir uygulama çalışmasını sürdürüyoruz ve hatta bu uygulama sayesinde refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız.