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Çamlıca Kulesi’nde montaj tamam

Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı.

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Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. Bugüne kadar 17 kat hidrolik krikolarla yerine yerleştirildi. İstanbul’un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40’ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Kulenin 33 ve 34’üncü katlarında 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde seyir terası da yer alacak. 

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