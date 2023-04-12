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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Dev projelerimizi devlet aklıyla üretiyoruz

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından Gar İstasyonunda açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Dev projelerimizi devlet aklıyla üretiyoruz, sunuyoruz.' dedi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu: Dev projelerimizi devlet aklıyla üretiyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından Gar İstasyonunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

- Dev projelerimizi devlet aklıyla üretiyoruz, sunuyoruz.

- Metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon avro olacaktır. Sadece bu ekonomik kazanç dahi Ankara'ya ne kadar önemli bir proje kazandırdığımızın kanıtıdır

- 20 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle umutlu yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.

- Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrası da sürdüreceğiz.

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