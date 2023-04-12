Bakan Karaismailoğlu: Dev projelerimizi devlet aklıyla üretiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından Gar İstasyonunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

- Dev projelerimizi devlet aklıyla üretiyoruz, sunuyoruz.

- Metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon avro olacaktır. Sadece bu ekonomik kazanç dahi Ankara'ya ne kadar önemli bir proje kazandırdığımızın kanıtıdır

- 20 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle umutlu yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.

- Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrası da sürdüreceğiz.