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Ekonomi

#CANLI Memur için zam pazarlığı başlıyor... Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

Son dakika haberi... Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başlıyor. konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.' dedi.

1 Ağustos 2023 Salı 14:20 - Güncelleme:
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Son dakika haberi... Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında açıklama yapıyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları;

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden teknolojik yatırımlara, adaletten güvenliğe, çalışma hayatından aile politikalarına, her alanda sosyal gelişmeler yaşanmıştır.

- Kamu personeli ve kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınması ve büyümesindeki rolünü son derece önemli olduğu bilinciyle, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve diğer kamusal alandaki personel sayımızı sürekli arttırdık.

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