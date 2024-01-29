Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bugün bu hattı, Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak için bir aradayız.

* Giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'un yükünü daha hafifletecek bir projemizi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

* Toplam 37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane metrosu, İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. Hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir.

* Siyasette parolamız vatandaşlara kesintisiz hizmet vermektir. Çözüm bulmak ana vazifemizdir. Millete tepeden bakanlar, millete karşı kibirli, nobran davrananlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur.

* Millete nobran davrananlar kaybedecek. 31 Mart akşamı bunları hep beraber göreceğiz.

* Gayrettepe-Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz

* Raylı sistem projelerinde en önemli, hassas ve hattın beyni diyebileceğimiz sinyalizasyon sistemidir. İstasyonlara kurulacak akıllı sinyal sistemini TÜBİTAK geliştirdi. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok.

* (İstanbul Havalimanı Metrosu) Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.

* Taksim ile İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek. Hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir.

* Zorluklar karşısında yılmadık, yılgınlığa asla kapılmadık. Millete hizmet sevdamızda aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olmanın peşindeyiz.

* İstanbul'da bugün mevcut durum daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi elimizi taşın altına koymamızdır.

* Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır.



* Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik.

* Şartlar ne olursa olsun, önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın ülkeye ve millete hizmet mücadelesinden asla vazgeçmiyoruz.

* Sadece son 2 yıl içerisinde 51 km'lik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşadık.

* Bundan sonra Muradımızla yapacağız. Siz de muradınıza ermek istiyorsanız Murat'a sahip çıkacaksınız.

* Beceriksizliklerini vatandaşa yüklüyorlar. İstanbul'u onların insafına bırakmadık.

* Sandıkta millete hesap verme günü yaklaştıkça birilerinin dizleri titremeye başladı.

* İstanbul genelinde toplam uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşaatı sürüyor.