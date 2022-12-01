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Ekonomi

#CANLI Dev proje açılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartları ile yeniden ihya etmekte kararlıyız.' dedi.

1 Aralık 2022 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum. Fırat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz santralin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden ulaşımın aksamasına engel olduk. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lira.

* Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartları ile yeniden ihya etmekte kararlıyız.

* 2,5 milyarlık yatırımla 1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek. Yaptığımız yatırımlarla tarih boyunca ilmin, sanatın yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz.

* Ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz.

* 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz.

* Açıklanan büyüme rakamları doğru istikamette olduğumuzu gösteriyor.

* Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği başladığını görüyoruz.

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