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Ekonomi

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Akkuyu'da tarihi gün

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı. Düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Akkuyu'da işler planladığımız şekilde ilerliyor. Yeşil enerji hedefimizde Akkuyu önemli bir rol üstlenecek.' dedi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katıldı.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:

* Akkuyu'da işler planladığımız şekilde ilerliyor.

* Akkuyu bugünkü hali ile dünyanın en büyük şantiyelerinden biri. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si Akkuyu inşaatında hizmet veriyor. Türkiye'nin etrafında 7 metrelik set yapılabilirdi buradaki hafriyattan.

* Akkuyu sadece elektrik üretiminde değil yeşil enerji konusunda da önemli noktada.

* AB nükleer enerjinin yeşil enerji olarak kabul edilmesini onayladı. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standardı ile kuruluyor.

* Evvelsi gün Tahran'da zirve vardı. İki lider de bir aradaydı. Akkuyu da gündeme geldi. İki liderin de selamını iletiyorum.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  • Temel Atma Töreni
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