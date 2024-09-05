CANLI OVP ile ekonominin yeni rotası belli oluyor! Yılmaz: 2024 büyüme hedefi yüzde 3,5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

* (OVP)Ekonomik istikrarı sağlamak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politika ve reformlar önümüzdeki 3 yıl ekonominin yol haritasını oluşturacak.

* Seçimlerin hemen ardından uygulamaya koyduğumuz ekonomi programıyla da politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık. Güncellediğimiz bu Orta Vadeli Programla da kararlı bir şekilde ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacak, refahını artıracak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

* Geçtiğimi Eylül ayında uygulamaya koyduğumuz OVP çerçevesinde son bir seneyi değerlendirdiğimizde, mevcut hedefler büyük oranda geçerliliğini korumaktadır.

* Programımız başarıyla çalışmakta ve sonuç üretmektedir. Ekonomimiz geçen yıl %5,1 oranında büyüyerek kesintisiz büyüme sürecinin devam ettirmiştir.

* İstihdamın güçlü artışını sürdürürken, işsizlik oranlarının önemli oranda gerilediğini görüyoruz. 2023'ün ikinci çeyreğinde 31 milyon 556 bin olan istihdam, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 32 milyon 661 bin kişiye ulaşmıştır.

* Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.

* 2025-2027 dönemi Programının temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelimizin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, sağlanacak refah artışıyla gelirin toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır.

* Yeni OVP dönemi, Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak önemli adımları kapsamaktadır. Programın tüm bu strateji ve hedefleri, ülkemizin refah seviyesini yükseltecek ve küresel arenada rekabet gücümüzü artıracaktır.

* Risk biriminin çarpıcı bir şekilde düşerek 283 baz puana gerilediğini görüyoruz. Bu düşüş uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin arttığını ve risk algısının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir.

* 025-2027 dönemi programımızın temel amacı enflasyonun kademeli olarak tek hanelere düşürülmesi, orta-üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkılmasıdır.

* Alınan tedbirler ve uygulanan maliye politikalarıyla 2023'ün Aralık ayı itibariyle bütçe açığımız yüzde 5,2'ye kadar gerilemiştir.

* Artan talep Türkiye'nin dış ticaret dengesine etki edecek.

* Yeni OVP dönemi Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak önemli adımları kapsamaktadır.

* 2024'te bölgemizde artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

* 2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanmaktadır.

* Yeni OVP dönemi, dengeli bir büyüme stratejisiyle, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, büyüme oranlarını optimize ederek, hem enflasyonla mücadeleyi sürdürecek hem de ekonomik büyümeyi destekleyeceğiz.

* OVP dönemi boyunca toplamda 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedeflenmektedir.