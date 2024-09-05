CANLI OVP ile ekonominin yeni rotası belli oluyor! Yılmaz: Enflasyonda geçiş dönemi geride kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

* (OVP)Ekonomik istikrarı sağlamak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politika ve reformlar önümüzdeki 3 yıl ekonominin yol haritasını oluşturacak.

* Seçimlerin hemen ardından uygulamaya koyduğumuz ekonomi programıyla da politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık. Güncellediğimiz bu Orta Vadeli Programla da kararlı bir şekilde ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacak, refahını artıracak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

* Geçtiğimi Eylül ayında uygulamaya koyduğumuz OVP çerçevesinde son bir seneyi değerlendirdiğimizde, mevcut hedefler büyük oranda geçerliliğini korumaktadır.

* Programımız başarıyla çalışmakta ve sonuç üretmektedir. Ekonomimiz geçen yıl %5,1 oranında büyüyerek kesintisiz büyüme sürecinin devam ettirmiştir.

* İstihdamın güçlü artışını sürdürürken, işsizlik oranlarının önemli oranda gerilediğini görüyoruz. 2023'ün ikinci çeyreğinde 31 milyon 556 bin olan istihdam, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 32 milyon 661 bin kişiye ulaşmıştır.

* Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.

* 2025-2027 dönemi Programının temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelimizin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, sağlanacak refah artışıyla gelirin toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır.