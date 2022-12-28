'Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla yayın hayatına 24 yıldır devam eden Platin Dergisi'nin, bu yıl 'İnovasyon' temasıyla düzenlediği Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buluyor.

Platin Global 100 Ödülleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle 24 TV canlı yayınında sahiplerini buluyor.

Teması "İnovasyon" olarak belirlenen ödül töreni kapsamında inovasyonda başarılı 10 şirkete ödülleri takdim edilecek.

Platin Global 100 Ödülleri'ne katılanlar duygularını paylaştı;

Ödül törenine katılan Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, " Türkiye çok büyük bir hamle yaptı inovasyon alanında. Rakamlar da raporlar da zaten bunu gösteriyor. Türkiye'nin en önemli yatırımı bence önümüzdeki dönemde girişimler, bu girişimleri gerçekleştirecek olan insan ve buna yapacakları destek, fon ve kaynak sağlama." dedi.

Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren ise, "İnovasyon artık dünyada her alanda olmazsa olmaz bir konu. Yaptığınız işi inovasyonla daha önemli ve daha değerli hale getirebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.