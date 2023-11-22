CANLI Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor

25 yılı başarıyla geride bırakan Platin Dergisi'nin ilkini 2017 yılında düzenlediği Platin İş Kitapları Ödülleri, Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un ise co sponsorluğunda gerçekleştirilen törenle sahiplerine veriliyor. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katılıyor.

Ödüller, Platin Dergisi'nin internet üzerinden yaptığı ve 23 Ekim'de sona eren halk oylamasıyla belirlendi. Oylama ile belirlenen 2022-2023 döneminin en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevi ödüle layık görüldü.

"TÜRKİYE'DEKİ İLK VE TEK ETKİNLİK"

Burada konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman etkinliğin Türkiye'de tek ve ilk olduğunu belirterek, " Bu iş bizim için çok anlamlı. Platin İş Kitapları Ödülleri, iş dünyasını, yazarları, yayın evlerini ve çevirmenleri bir araya getiren Türkiye'deki ilk ve tek etkinlik." dedi.

Borsa İstanbul Kurucu Başkanı Muharrem Karslı ise, "Borsa, hiç duraklamadan gelişme halinde. Dünya çapında bir borsa var. Dışarıdan da yatırımcılar gelerek borsa hep yukarı doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.