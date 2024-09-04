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Ekonomi

#CANLI Sisi Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Mısır'ın bölgesel barışa katkısı hayati önemdedir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye ile Mısır'ın bölgesel barışa katkısı hayati önemdedir' dedi.

4 Eylül 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Mısırla asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik yapmış iki kadim ülkeyiz.

* (Mısır'la) İşbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik.

* Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz

* Ortak bildirimizle işbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre ve enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en önemli boyutunu oluşturuyor.

* Kardeş Mısır halkı Türk Kültürü ve Türkçe'ye yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel ve beşeri kuvvetlerimizi daha da kuvvetlendirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz.

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