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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi! Erkan: Yüzde 58'e yükselttik

Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, '2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.' dedi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi! Erkan: Yüzde 58'e yükselttik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Erkan'ın açıklamalarından satır başları;

- Enflasyon, kısa vadede geçici bir yükseklik gösterecektir. Bu süreçte, 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.

- Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.

- Enflasyonun ve çekirdek göstergelerin yüksek seviyesi sonucu, merkez bankaları parasal sıkılaşmaya devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerin tamamında olmak üzere, takip edilen 27 ülke merkez bankasının 19'unda enflasyon hedeflerin üzerindedir.

- 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır.

- Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli, olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız

- Faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık, almaya devam edeceğiz.

- Dezenflasyona geçiş döneminde parasal sıkılaştırmanın öngörülebilirliğinin sağlanması ve birikimli etkileri ile talebin dengelenmesini bekliyoruz. Dezenflasyon süreci ise enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanması ile sağlanacaktır.

- Faiz artırımı, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi sıkılaştırması ile güçlendirdiğimiz parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını destekleyecektir.

- Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

- 2023 yılının ilk 6 ayında bireysel krediler kredi kartlarında yüzde 70'i, taşıt kredilerinde ise yüzde 68'i aşan oranda yükselmiştir. Bireysel krediler toplamda yüzde 40 artmıştır. 2 trilyon liranın üzerine çıkmıştır. Bu yılın ilk ve ikinci çeyrek büyümeleri son 10 yılın üç katı üzerindedir. Kredi genişlemesi iç talebi körükler, beklentileri bozar, ithalatı ve cari açığı artırmaktır. Temmuz ayı PPK toplantısında faiz artırımının yanı sıra seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz.

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