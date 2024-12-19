CANLI TürkMedya Finans Zirvesi... Yılmaz: Türkiye küresel ölçekte iddialı olan bir ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TürkMedya Finans Zirvesi'nde konuşuyor.

Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

TürkMedya Finans Zirvesi'ne katılmaktan mutluluk duyuyorum.

Biz istiyoruz ki İstanbul Finans Merkezimiz Londra'yla, New York'la, Singapur'la birlikte anılan bir finans merkezi olsun, bu vizyon ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çalışmaların ülkemizin finans sektörünün refahına katkıda bulunmasını diliyorum.

Bugün burada finans konusunu tartışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Reel sektörün güçlü olmadığı bir ortamda finansal sektör de bir süre sonra alanını daraltıyor.

Reel sektörde olduğu gibi finansal sektörde de genel eğilimleri dikkate alan bir bakış açısıyla politikalarımızı şekillendirmemiz lazım.

Finansal sektörde genel eğilimleri dikkate alan bir bakış açısıyla politikalarımızı şekillendirmemiz lazım. Günümüzde en önemli trend dijital ve yeşil dönüşüm.

Türkiye, sıradan bir ülke değil, dünyada köklü bir medeniyetin bugünkü mirasçısı olan bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke.

Ekonomi politikaları içinden geçilen dönemin ihtiyaçları neyse, buna göre güncellenmek ve dinamik bir şekilde ele alınıp hayata geçirilmek zorundadır.

Dünya'da pandeminin büyüme açısından en az etkilediği ülkelerden biri olduk.

Avrupa ve AB'de ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde, büyümenin neredeyse 0'lar civarında olduğu bir dönemde ihracatımızı arttırmayı başardık, cari açığımızı düşürdük.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1,1 TRİLYONU GEÇTİ"

Milli gelirimiz geçen yıl ilk defa 1,1 trilyonu geçti. Bu yıl beklediğimiz 1,3 trilyon seviyesini aşması ve orta vadeli programımızdaki hedefimiz 2027 yılında 1,8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak.