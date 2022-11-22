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Ekonomi

#CANLI Yusufeli Barajı açılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

22 Kasım 2022 Salı 14:39 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli'nin yanında bağlantı yolları ve tünelleriyle yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz.

* Yusufeli halkına fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum.

* Yeni Yusufeli eskisinin iki katı büyüklüğüne sahiptir.

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