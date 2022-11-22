Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli'nin yanında bağlantı yolları ve tünelleriyle yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz.
* Yusufeli halkına fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum.
* Yeni Yusufeli eskisinin iki katı büyüklüğüne sahiptir.