Çantacıları bitirecek KOBİ rehberi geliyor

KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberleri sahaya inecek. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre piyasada çantacı olarak tabir edilen aracılar da devre dışı kalacak. Yönetmeliği değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu yönetmelikle birlikte piyasada çantacı olarak ifade edilen aracılar ortadan kalkacak” dedi.

2.400 DANIŞMAN

Varank, KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberlerin geleceğini ve hayata geçirilecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberlerinin sahaya ineceğini bildirdi. Varank, piyasada çantacı olarak ifade edilen aracıların yönetmelikle ortadan kalkacağının altını çizerek, görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyeceğini belirtti. Bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri kapsamında KOBİ’lere rehberlik hizmeti vereceğini anlatan Varank, “Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik danışman, alanda görev almaya başlayacak” değerlendirmesinde bulundu. Varank, KOSGEB ile KOBİ’ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla yeni bir sistem oluşturulduğunu vurguladı. KOBİ’lerin standartları belirlenmiş bir alanda doğru yönlendirilmesinin önemine işaret eden Varank, “KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasını önemsiyoruz. Yayımlanan yönetmelikle KOBİ Rehberliği ve Danışmanlığı Sistemi’ni getiriyoruz. Bu sistem ile KOBİ’ler, kuralları belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş bir alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti alacak.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLİLER İŞBAŞINDA

Varank, sistem ile KOBİ’lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını işaret ederek, şunları kaydetti: “KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yükselecek. Bu düzenleme sayesinde KOSGEB, KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendirecek yani bir anlamda akreditasyon görevi üstlenecek. 3 yıl içinde, 4 bin KOBİ’nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz.”