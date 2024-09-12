Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.