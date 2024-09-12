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Ekonomi

Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Cari açık rakamları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

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