Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 911 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: OVP'DE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ YÜZDE 1,7 HEDEFİMİZE RAHATLIKLA ULAŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından azalan cari açığa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, "Dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın 2024 yılı Ağustos ayında da korunduğunu görüyoruz. Cari işlemler dengesi 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdi. 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi" dedi.

"OVP'DE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ YÜZDE 1,7 HEDEFİMİZE RAHATLIKLA ULAŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"



OVP'de yüzde 1,7 hedefine rahatlıkla ulaşmayı öngördüklerini belirten Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yılı sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz."