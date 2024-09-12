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  • ''Cari açıktaki iyileşme enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam edecek''
Ekonomi

''Cari açıktaki iyileşme enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam edecek''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cari açık ve bütçe açığının önemli oranda iyileşmesi, rezervlerimizin artması ve makro istikrarımızın güçlenmesi, enflasyonla mücadelemizi desteklemeye devam edecektir.' ifadesini kullandı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
''Cari açıktaki iyileşme enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam edecek''
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari işlemler açığı azalırken, sermaye girişlerinin artmasıyla birlikte rezervlerin de güçlenmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, bugün açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler dengesinin bu yılın temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdiğini belirtti.

Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 19,1 milyar dolara gerilediğini, geçen yılın temmuz ayına göre cari işlemler dengesinde 37,1 milyar dolar iyileşme olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mal ihracatında tüm zamanların en yüksek temmuz değerine ulaşmamız ve aldığımız önlemler sayesinde düşen ithalat seviyemizle birlikte dış ticaret açığımız yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 42 oranında azalarak cari fazla vermemizde etkili oldu. Seyahat gelirlerinin temmuz ayında yükselmesiyle hizmetler dengesinin cari işlemler dengesi üzerindeki olumlu etkisi de bu dönemde artış kaydetti.

Temmuz ayında rezervlerimizdeki artış 5,4 milyar dolara ulaşırken, portföy yatırımlarında son 10 yılın en yüksek aylık girişi yaşandı. Türkiye'nin ekonomik yapısında başlayan dönüşüm ve dış ticaret politikamızdaki stratejik değişimlerle 2023 yılı sonunda yüzde 4 olarak gerçekleşen cari açığın milli gelire oranının 2024 yılının sonunda yüzde 1,7'ye düşmesini bekliyoruz. Cari açık ve bütçe açığının önemli oranda iyileşmesi, rezervlerimizin artması ve makro istikrarımızın güçlenmesi enflasyonla mücadelemizi desteklemeye devam edecektir."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
  • ödemeler dengesi
  • cari açık

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