Cari denge rakamları açıklandı
Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.471 milyon doları azalarak 548 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi.
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