Cari fazla rekoru

Cari denge, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında da ‘fazla’ verdi. Cari dengedeki fazla ekimde beklentileri aşıp 2 milyar 770 milyon dolar olurken aylık bazda da tüm zamanların rekoru kırıldı. Ekonomistler, ekim ayında 2.46 milyar dolar fazla bekliyordu.

İYİLEŞME SÜRECEK

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı verilere göre cari işlemler hesabının yıllıklandırılmış açığı 51.13 milyar dolardan 46.06 milyar dolara geriledi. Böylece son 12 aylık cari açığın Gayrisafi Yurt içi Hasıla’ya oranla yüzde 5.1’e geriledi. Cari açığın yıl sonunda ise 30 milyar dolara inmesi bekleniyor. Ekimde cari işlemler hesabının fazla vermesinde, geçen yılın ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin, bu yıl 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Bu dönemde, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 501 milyon dolar artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada “Ekim ayında geçtiğimiz iki aydan daha güçlü rakamlarla, 2.77 milyar dolarlık cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu durum, dengelenme sürecinin ne kadar güçlü ve sağlam ilerlediğinin altını çiziyor” dedi. “Bugün dünden, yarın da bugünden iyi olacak” diyen Albayrak şunları söyledi: “Bu süreç, Türkiye’yi her geçen gün daha da iyi ve olumlu ayrıştırmaya devam edecek. Kasım ve aralık öncü rakamları, bu dengelenme sürecinin, kasım ve aralık aylarında da çok daha güçlü neticelere gebe olduğunu, dengelenme sürecinin daha iyi noktaya gittiğine işaret ediyor” dedi.

TURİZMİN ETKİSİ VAR

Verileri değerlendiren ekonomist Haluk Bürümcekçi de “Turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmeli. Yıl sonu cari açık tahminimizi 30 milyar dolara revize ederken, risklerin aşağı yönde devam ettiğini belirtmeliyiz” diye konuştu.

KOBİ’LERİN ALACAKLARI İÇİN GARANTİ SİSTEMİ GELİYOR Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada KOBİ’lere müjde verdi. Bakan Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı’nda finansal sistemi güçlendirmek için birçok hedefler ortaya koyduk. Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı 2019’un başında devreye sokacağız. Devlet destekli alacak sigortası havuzu ile KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklar havuz tarafından karşılanacak. Çok kısa bir sürede çok güçlü bir mimariyi ülkemize kazandırmak istiyoruz” diye konuştu. BATIK ORANI YÜZDE 1’İN ALTINDA “Şirketlerimizin bankacılık sektörüne bağımlılığını daha da azaltmalıyız” diyen Albayrak “Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1’in çok altında. Bankalar kredileri verirken son derece seçici ve dikkatli hareket ediyor. Sermaye piyasalarını büyütürken arz tarafı kadar talep tarafını da dikkate almalıyız. Sermaye piyasası mevzuatının herkesin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesini sağlayacak bir dönüşümü ortaya koymalıyız. Finansal hizmetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve derinleştirilmesi önümüzdeki dönemin önceliklerinden olacaktır” dedi. EMLAK BANKASI YASASI YAKINDA Albayrak, Emlak Bankası’nın yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını da açıklayarak, “Yetişirse yıl sonu, yoksa ilk komisyonda yasallaşacak” dedi. Albayrak geçen haftaki başarılı VDMK ihracını ABD örneği ile karşılaştırmanın ‘iyi niyetli’ olmadığını da belirterek “VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek. VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek” diye konuştu.