Cari fazlada rekor kırıldı: 2.77 milyar dolar

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) öngördüğü şekilde dengelenme sürecini sürdüren Türkiye ekonomisi, cari fazlada rekor kırdı. 3 yıl aradan sonra ilk kez ağustosta cari fazla veren ödemeler dengesinde, ekimde aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek fazlasına ulaşıldı. Merkez Bankası verilerine göre, ağustosta 1 milyar 877 milyon dolar, eylülde 1 milyar 806 milyon dolar olan cari fazla, ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolara ulaştı.

14 AYIN DİBİ

Geçen yılın 10 aylık döneminde 35.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 22.6 azalarak 27.2 milyar dolara indi. Eylülde 46.1 milyar dolar olan yıllık cari açık, ekimde 39.4 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açık Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyeye düştü. Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, geçen yılın ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin, bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

20 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNECEK

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, cari fazlanın kasımda da devam edeceğini belirterek, "Kasımda yıllık açık 34 milyar doların altına inebilir. Hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı doğrultusunda, yıllık açığın 2019'un ilk yarısında 20 milyar dolar seviyesinin altına inebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.