Çarklar hızlanıyor

Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ile imalat sanayii kapasite kullanım oranı, ekonomide iyileşmenin devam ettiğini ortaya koydu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0.8 puan artarak, ekimdeki yüzde 76.4’ten, kasım ayında, yüzde 77.2 düzeyine yükseldi. Böylece kapasite kullanımında yıl başından bu yana en güçlü seviyeye ulaşıldı.

SEKTÖREL DAĞILIM

Merkez Bankası’nın verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), 0.7 puan artarak yüzde 76.7 düzeyine çıktı. Buna göre, kapasite kullanım oranı tüketim mallarında yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 75.3’e yükselirken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 74’ten yüzde 73.4 düzeyine geriledi. Bu dönemde kapasite kullanım oranı dayanıksız tüketim mallarında yüzde 75.3 düzeyinden yüzde 75.7’ye, ara mallarda yüzde 75.6 düzeyinden yüzde 76.6’ya ve yatırım mallarında da yüzde 75.5 düzeyinden yüzde 76.6 düzeyine çıktı.

ARTIŞ GÜÇLENDİ

Bu arada imalat sanaiinin kalbi konumundaki Kocaeli’nin Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranındaki bu seviye, sanayi üretimindeki artış beklentimizi de güçlendirdi” ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 0.7 arttı, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.9 azaldı.