Çarklar hızlanıyor
İmalat sanayiinde kapasite kullanımı 0.8 puan artarak son 16 ayın en yüksek değerine ulaştı. Reel kesim güven endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 102 seviyesine çıktı.
Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ile imalat sanayii kapasite kullanım oranı, ekonomide iyileşmenin devam ettiğini ortaya koydu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), geçen aya göre 0.8 puan artarak, ekimdeki yüzde 76.4’ten, kasım ayında, yüzde 77.2 düzeyine yükseldi. Böylece kapasite kullanımında yıl başından bu yana en güçlü seviyeye ulaşıldı.
SEKTÖREL DAĞILIM
Merkez Bankası’nın verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), 0.7 puan artarak yüzde 76.7 düzeyine çıktı. Buna göre, kapasite kullanım oranı tüketim mallarında yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 75.3’e yükselirken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 74’ten yüzde 73.4 düzeyine geriledi. Bu dönemde kapasite kullanım oranı dayanıksız tüketim mallarında yüzde 75.3 düzeyinden yüzde 75.7’ye, ara mallarda yüzde 75.6 düzeyinden yüzde 76.6’ya ve yatırım mallarında da yüzde 75.5 düzeyinden yüzde 76.6 düzeyine çıktı.
ARTIŞ GÜÇLENDİ
Bu arada imalat sanaiinin kalbi konumundaki Kocaeli’nin Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranındaki bu seviye, sanayi üretimindeki artış beklentimizi de güçlendirdi” ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 0.7 arttı, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.9 azaldı.
REEL KESİMİN GÜVENİNDE 1.1 PUAN ARTIŞ
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 102 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
SİPARİŞLER ARTIYOR
Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1.7 puan artarak 105.9 seviyesinde gerçekleşti. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyesinde gerçekleşirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyelerinde gerçekleşirken, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.
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