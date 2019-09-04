28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6711
  • 6,2598
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çarpıcı araştırma: Bitcoin egemenliği sona erebilir

Piyasanın önde gelen kripto para borsası Binance´in istatistik kolu Binance Research´ün yeni bulguları sonucunda Bitcoin´deki artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, Bitcoin´deki düşüşe paralel olarak, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 76´sı düştü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binance Research´ün Çarşamba günü yayınlanan son araştırmasında, piyasadaki Bitcoin egemenliğinin devam etmeyebileceği öngörüsü yapılırken, bunun yanında yatırımcıların Bitcoin yerine fiyatı daha düşük altcoinlere yöneldikleri belirtildi. Söz konusu araştırma yazısında şu değerlendirme yapıldı:
 
 
"Daha önce piyasadaki Bitcoin hakimiyetinin yüzde 50 ile yüzde 60 düzeylerine gerileyeceğini öngörmüştük. Bitcoin hakimiyetinin Mayıs 2017 ve Haziran 2019 döneminde yüzde 60´ın altına gerilemiş olması sebebiyle bu öngörümüzü koruyoruz."
 
 
Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.85 düşüşle 10 bin 457 dolara geriledi ve 187 milyar 349 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.5´ini oluşturdu.
 
 
Toplam 2,625 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 76´sı değer kaybederken, piyasadaki düşüşe yüzde 10.28 ile 62´nci sıradaki Energi öncülük etti. En büyük 10´dan da son 24 saatte yüzde 0.25 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 3.83 ile de en çok Binance Coin değer kaybetti.
 
 
Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 265 milyar 848 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 537 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
 
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
 
 
1.Bitcoin yüzde 1.85
 
 
2.Ethereum yüzde 1.91
 
 
3.Ripple yüzde 1.21
 
 
4.Bitcoin Cash yüzde 2.02
 
 
5.Litecoin yüzde 2.47
 
 
7.Binance Coin yüzde 3.83
 
 
8.EOS yüzde 2.61
 
 
9.Bitcoin SV yüzde 2.59
 
 
10.Monero yüzde 3.74 düşerken
 
 
6.Tether yüzde 0.25 yükseldi. 

HDP önünde evlat nöbeti... Acılı aile ses kaydını dinletti: İstesem de gelemiyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

ABD'de kızamık salgını sona erdi

ABD'de kızamık salgını sona erdi

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

Teröre büyük darbe! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Teröre büyük darbe! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye müşterek harekat planının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye müşterek harekat planının hazırlıklarını tamamladı

ABD'den İran'a karşı yeni hamle: 15 milyon dolar ödül

ABD'den İran'a karşı yeni hamle: 15 milyon dolar ödül

FETÖ'cü hakimin iade talebine ret

FETÖ'cü hakimin iade talebine ret
 

POPÜLER HABERLER

HDP önünde evlat nöbeti... Acılı aile ses kaydını dinletti: İstesem de gelemiyorum

HDP önünde evlat nöbeti... Acılı aile ses kaydını dinletti: İstesem de gelemiyorum

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bölgeyi etkisine alan en güçlü kasırga

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bölgeyi etkisine alan en güçlü kasırga

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA