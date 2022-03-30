Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Carrefoursa, Ramazan paketlerini satışa sundu. Her sene Ramazan ayı öncesinde marketlerin hazırlamış olduğu Ramazan kolilerinde; Bakliyat, hazır çorba, salça, un, sıvı yağ, bulgur ve şeker gibi birçok ürün bulunuyor. Peki Carrefoursa Ramazan paketlerinde neler var? Carrefoursa Ramazan kolisi 2022 kaç TL? İşte Carrefoursa Ramazan paketlerinde yer alan ürünler

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ 2022 KAÇ TL?

Carrefoursa, erzak paketi ile alakalı olarak hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan paketlerini satışa sundu. Klasik Ramazan kolisi 109,90 TL, Süper Ramazan kolisi 179,90 TL, Mega Ramazan kolisi 229,90 TL ve Lüks Ramazan kolisi 289,90 TL olmak üzere Carrefoursa Ramazan paketlerinin içeriği ve fiyatları

CARREFOURSA KLASIK RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

CARREFOURSA SÜPER RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Duru Haşlanmış Fasulye 400 G

Yurt Haşlanmış Nohut 800 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Mutlu İrmik 500 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

CARREFOURSA MEGA RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Osmancık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Carrefour Küp Şeker 750 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Tamek Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

CARREFOURSA LÜKS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 500 Ml

Tat Osmancık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Carrefour Küp Şeker 750 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Siyah Çay 500 G

Lıpton Doğu Karadenız Demlik Poşet 48'Li

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Tamek Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 G

Arifoğlu Köfte Harcı 50 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Damla Mınera Mango Aromalı Maden Suyu 200 Ml

Damla Minera Limon Aromalı Maden Suyu 200 Ml

Cappy Serin Limonata 1 Lt Pet

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

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