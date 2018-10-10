Çarşı-pazarda fiyatlar en az yüzde 10 inecek
Enflasyonla mücadele planı çerçevesinde düzenlenen yüzde 10’luk indirim öncelikle zincir marketlerde uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın en önemli ayağını indirimler oluşturacak. Yapılacak indirimler ağırlık olarak gıda sektöründe yaşanacak. İlk adımı ise devlet atacak. Carrefour, BİM, Şok, Migros, ve Metro gibi zincir marketler de 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapılacak. Toplantıda yapılacak indirimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gıda piyasasından gelen bir arkadaşınız olarak tüm zincir mağazalarımızla birebir görüştüm. 50 kadar üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını söylediler. Tüm firmalarımızı milli duruşlarından dolayı kutluyorum” dedi.
İLK ADIM DEVLETTEN
Et ve Süt Kurumu’nca üretilen 10 kalem üründe dünden itibaren geçerli yüzde 10 indirim yapıldığını anlatan Pakdemirli, “Atatürk Orman Çiftliği de üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli yüzde 10’luk indirim yaptı. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından pirinç çeşitlerini piyasadaki perakende fiyatlarını yüzde 20-40 altında satıldığını, bunun devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, bakanlığın regülatif kuruluşların bulunduğuna işaret ederek, “Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek ama zaman zaman özellikle böyle durumlarda regüle edici kuruluşlarla gıda arz güvenliğini sağlayacağız” diye konuştu. Et ve Süt Kurumu’nun 13 bin noktada kıymayı 29 lira, kuşbaşı eti 31 liradan sattığını, bazı spesifik marketlerle bunun devam ettiğini ve bu projenin devam edeceğini aktaran Pakdemirli, fakir fukaranın istediği zaman bu noktalardan etini ucuz ve ulaşılabilir bir fiyattan aldığını, almaya da devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, Çaykur’un 2017’den beri zam yapmadığını, bundan sonra da zam yapmayacağını aktardı.
ÇİFTÇİYE DESTEK
Pakdemirli “Gübrede çok yakın bir zamanda yüzde 15 indirim yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar. TARKİM AŞ ise 30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10’a varan indirim yapacak. Karma hayvan yemlerinde yapılan çalışma ile piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 altında çiftçilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yem Sanayicileri Birliği’ne teşekkür ediyorum. Onlar da görüşmelerimizden sonra aynı kararı aldılar. Tarım Kredi Kooperatifleri ithal ürünlerde yapılmış olan döviz cinsinden tüm sözleşmeler Türk Lirası’na çevrildi. Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta AŞ, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde bilave yüzde 10 indirime gidilmiştir” dedi.Pakdemirli, İMECE Plastik Tarım Ürünleri AŞ’nin, sulama ürünleriyle ilgili olarak yüzde 10 indirime gittiğini de aktardı.
DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na her sektörden destek yağdı. Sabancı Grubu, Doğuş Grubu, Yaşar Holding, Boyner, Migros, A101, Damat-Tween ve D’S Damat markaları, Tudors, Metro Turizm gibi birçok şirket ürünlerinde indirim yapacaklarını açıkladı.
Yaşar Topluluğu: Yaşar Topluluğu da Bakan Albayrak’ın açıkladığı programa destek verdi. Yapılan açıklamada “Biz, 73 yıldır ülke ekonomisine ve sanayisine istihdam ve yatırımları ile önemli katkılarda bulunan Yaşar Topluluğu olarak, enflasyonla topyekün mücadele sürecinde alınan ve alınacak olan her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu, tüm şirketlerimiz ve markalarımızla enflasyonun düşürülmesine yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.”
Sabancı Topluluğu: Kampanyanın ardından bir açıklama yapan Sabancı Topluluğu enflasyon ile mücadele seferberliğine destek için regüle olmayan sektörlerde, üretimi olan ürünlerin satışında gerekli indirimi yapacağını duyurdu.
A101: İndirim marketi A101 kampanyanın duyurulmasının ardından şu açıklamayı yaptı: “Müşterimizin beklentilerini işin kalbine koyduğumuz yüksek verimli iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri, en ucuz fiyatlara ulaştırma sözü veriyoruz.”
Doğuş Grubu: Enflasyonla mücadele programına destek veren Doğuş Grubu, “Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız” açıklamasını yaptı.
Boyner: Boyner Grubu, programa destek verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada “Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500’ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulayacak” denildi.
Orka: Bünyesinde Damat, Tween ve D’s Damat markalarını bulunduran Orka Holidng’ten de programa destek geldi. Yapılan açıklamada “Biz de Türkiye’nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran bir holding olarak bu kampanyaya katılma kararı aldık. Bize düşen sorumluluğu daha fazla yerine getirerek yüzde 20 indirime gidiyoruz” denildi.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF): Federasyon Başkanı Günhan Ulusoy “Ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz” dedi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD): Başkan Sinan Öncel “KDV iadelerinin yüzde 50’sinin hemen ödenecek olması firmalar tarafından çok olumlu karşılandı. Faiz oranlarındaki yüzde 10 indirim özellikle kredi borçlarını geri ödeme noktasında güçlük çeken girişimcileri çok rahatlatacak” açıklaması yaptı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB): Başkan Firuz Bağlıkaya “Bugün devlet-millet el ele bu duruşun temelini attı. Biz sektör olarak vatandaşlarımıza en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Tudors: Gömlek üreticisi Tudors’tan yapılan açıklamada ise yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim yapılacağı duyuruldu.
İstanbul Tüccarlar Kulübü: Enflasyonla mücadele programı kapsamında İstanbul Tüccarlar Kulübü’nden yapılan açıklamada da “Bizler üye iş yerlerimiz ve paydaşlarımızla programa biz de destek veriyoruz” denildi.
Metro Turizm: Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Metro bilet fiyatların yüzde 10 indirim yapacağını açıkladı.
Kampanyaya katılanlar ilan edilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla açıklanan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ kapsamında enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesi yayına başladı. Sitede indirim yapan ve destek veren şirketler ve kurumlar ilan edilecek. #TürkiyeKazanacak etiketiyle faaliyete geçti. Sitenin görselinde, Türkiye haritası üzerinde ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ ibaresi yer aldı. Sitenin oluşturulma amacının aktarıldığı açıklamada, Türkiye’nin 2019-2021 yıllarını kapsayan ve ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda temel politikaların kurgulandığı alanların başında ‘enflasyon ile mücadele’nin geldiği ifade edildi. Sitede enflasyonla mücadele programına katılan firmaların kullanacakları posterler ve indirim logoları da yer aldı.
‘Kısa Çalışma Ödeneği’ geliyor
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın tanıtımında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nin yakında devreye gireceğini açıkladı. Selçuk “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bize bağlı ve ilgili tüm kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’mızın arkasındayız ve destekliyoruz” dedi.
İŞVERENE 5.8 MİLYAR KATKI
Bakan Selçuk, enflasyonla mücadelede işverenleri de korumaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonla mücadelenin ekonomik büyümeyi engellememesi için ve işverenlerimizi desteklemek için bakanlık olarak çeşitli politika enstrümanları geliştirmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi Kısa Çalışma Ödeneği’miz, yakın zamanda planladığımız. Enflasyonla mücadele ederken iş gücü piyasalarımızı da ihmal etmiyoruz. 2002’de 12 milyon sigortalımız ve 6,5 emeklimiz bulunuyorken 2018 Temmuz’da sigortalı sayısı 22 milyona, emekli sayımız ise 12 milyona ulaştı. Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99.1’e yükseldi.” Bakan Selçuk, işverenler için sağladıkları asgari ücret teşviğinden bahsederek, bu desteğin, geçen yıl 10,1 milyar liraya, 2018 Temmuz itibarıyla da 5.8 milyar liraya ulaştığını aktardı.
Aydın: Bankalarındesteği sürecek
Toplantıda konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Hüseyin Aydın bankacılık sektörü olacak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üretim, yatırım ve ticaret olursa Türkiye’nin kazanacağını bildiklerini ifade etti.
HEPİMİZ KAZANIRIZ
Aydın, şunları kaydetti: “Ülkemiz kazanırsa, hepimiz kazanırız. Bu çerçevede biz, bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi sağlamaya devam edeceğiz. Kıt olan kaynakların ekonomik olan birimler arasında en verimli şekilde dağılımı ana işimizdir. Tabi ki bunun makul fiyatlarda olması için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Aydın “Bankalar olarak maliyetlerimizi daha da düşürerek, verimliliğimizi daha da artırarak, sektörel bazda ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bankacılık sektörü olarak en önemli konularımız arasında yer alan enflasyonla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
İş dünyası mücadeleye tam destek verecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Bu çerçevede TOBB, odalar ve borsalarıyla, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan: “Ekonominin üretim, yatırım ve tasarruf sacayağı üzerine oturması şartı, temel düsturumuzdur. Türkiye’nin büyük sermaye güçlerinden biri olan MÜSİAD, üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan önlemlerin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda ekonominin beklediği güçlü etkiyi yaratacağına inanıyorum. Bu durum, Türk lirasında da istikrarın oluşmasını ve biz ihracatçılar açısından rekabet gücü sağlayan en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Açıklanan programın ihracat odaklı olmasını da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bunun bilincinde olan ihracatçılar olarak, biz de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirmeye devam edeceğiz.”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Sayın Cumhurbaşkanımız son yaşanan gelişmeleri ekonomik saldırı olarak niteledi. Dolayısıyla ekonomik saldırının olduğu yerde milli bir seferberliğin olması zorunludur. Sayın bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Mücadele Programı da milli seferberliğin temel taşıdır. Zira hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekun elini taşın altına koymuştur. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yıl sonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek.”
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Çünkü temeli olan ve anlaşılabilir maliyet baskılarının çok ötesinde; adeta bir fırsat istismarına dönüşebilecek fiyat hareketleri, enflasyonist sürecin tetiklenmesinde çok olumsuz bir katkı faktörüdür. Öte yandan üretime dayalı bir ekonomiye odaklanmanın mücadelesini verdiğimiz bir dönemde enflasyonun yükselişe geçmesi, bu mücadeleyi sekteye uğratacaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ekonomimizin gerek kamu, gerekse özel sektör ana dinamiklerinin bu konudaki kararlı ve samimi duruşları; başta psikolojik olarak dahi olsa, kontrolsüz ve piyasaları tedirgin edecek bir riskin önünde set oluşturacaktır.”
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik: “İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya ve görevlerini yerine getirmeye hazırız. Türkiye ekonomisi, tüm zorlukların üstesinden gelecek güce fazlasıyla sahiptir. Buna olan inancımız da tamdır. Türk iş dünyası olarak, bu konuda üzerine düşeni de yapmaya hazırız. Çünkü biz zorluklara antrenmanlıyız. Ayrıca bu zorlukları aşmak için yeteri kadar motivasyona sahip olduğumuz gibi, yeterli kabiliyete, enerjiye, hırsa ve beceriye sahibiz.”
Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: “Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün bu sürecin en başından beri koordinasyon içinde olması, makroekonomik göstergelerimizle bağdaşmayan atak dönemini hep birlikte geride bırakmamızı sağlayacaktır. Gösterilen kararlı duruş ve atılan hızlı adımlar, finansal piyasalarda oynaklığın sona ermesini için önemliydi.”
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