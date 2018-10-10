Çarşı-pazarda fiyatlar en az yüzde 10 inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın en önemli ayağını indirimler oluşturacak. Yapılacak indirimler ağırlık olarak gıda sektöründe yaşanacak. İlk adımı ise devlet atacak. Carrefour, BİM, Şok, Migros, ve Metro gibi zincir marketler de 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapılacak. Toplantıda yapılacak indirimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gıda piyasasından gelen bir arkadaşınız olarak tüm zincir mağazalarımızla birebir görüştüm. 50 kadar üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını söylediler. Tüm firmalarımızı milli duruşlarından dolayı kutluyorum” dedi.

İLK ADIM DEVLETTEN

Et ve Süt Kurumu’nca üretilen 10 kalem üründe dünden itibaren geçerli yüzde 10 indirim yapıldığını anlatan Pakdemirli, “Atatürk Orman Çiftliği de üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli yüzde 10’luk indirim yaptı. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından pirinç çeşitlerini piyasadaki perakende fiyatlarını yüzde 20-40 altında satıldığını, bunun devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, bakanlığın regülatif kuruluşların bulunduğuna işaret ederek, “Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek ama zaman zaman özellikle böyle durumlarda regüle edici kuruluşlarla gıda arz güvenliğini sağlayacağız” diye konuştu. Et ve Süt Kurumu’nun 13 bin noktada kıymayı 29 lira, kuşbaşı eti 31 liradan sattığını, bazı spesifik marketlerle bunun devam ettiğini ve bu projenin devam edeceğini aktaran Pakdemirli, fakir fukaranın istediği zaman bu noktalardan etini ucuz ve ulaşılabilir bir fiyattan aldığını, almaya da devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, Çaykur’un 2017’den beri zam yapmadığını, bundan sonra da zam yapmayacağını aktardı.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Pakdemirli “Gübrede çok yakın bir zamanda yüzde 15 indirim yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar. TARKİM AŞ ise 30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10’a varan indirim yapacak. Karma hayvan yemlerinde yapılan çalışma ile piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 altında çiftçilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yem Sanayicileri Birliği’ne teşekkür ediyorum. Onlar da görüşmelerimizden sonra aynı kararı aldılar. Tarım Kredi Kooperatifleri ithal ürünlerde yapılmış olan döviz cinsinden tüm sözleşmeler Türk Lirası’na çevrildi. Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta AŞ, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde bilave yüzde 10 indirime gidilmiştir” dedi.Pakdemirli, İMECE Plastik Tarım Ürünleri AŞ’nin, sulama ürünleriyle ilgili olarak yüzde 10 indirime gittiğini de aktardı.

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR