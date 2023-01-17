İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7966
  • EURO
    20,3354
  • ALTIN
    1152.96
  • BIST100
    5274.65
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona yaklaşıldı
Ekonomi

Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona yaklaşıldı

Çelikhan ve Bulam ovalarının cazibeyle sulanması için projesi yapılan Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona yaklaşıldı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 09:57 - Güncelleme:
Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona yaklaşıldı
ABONE OL

Yapımına 2016 yılında başlanan Çat Barajı Çelikhan Ovası sulama tünelinin, önceki yıllarda 680 metrelik kısmı tamamlanan ve yüklenici firmanın iş bırakmasıyla yarım kalan tünel inşaatının kalan 200 metrelik kısmının yapımına Ekim 2022 tarihinde tekrar başlanmıştı.

Hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda, 133 metresi daha tamamlanan tünelin kalan 67 metrelik kısmının tamamlanması için kış şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tünelin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, "Nihayet sona yaklaşıyoruz. İlçemizin tarımsal sulama ihtiyacını önemli ölçüde giderecek olan Çat Barajı Sulama Projesinin hizmete girmesiyle, İlçe ekonomisine önemli katkılar sunacak ve modern sulama sistemleri sayesinde su israfının da önüne geçilecektir" diye konuştu.

  • Çat Barajı Tüneli
  • Çelikhan Ovası
  • sulama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.