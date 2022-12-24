Çatıya 500 bin TL yatır, ayda 12 bin TL kazan

Küresel çapta yaşanan enerji krizi, elektrik fiyatlarının artmasına yol açarken kendi elektriğini üretmek isteyenleri de harekete geçirdi. En yoğun ilgi ise güneş enerjisine oldu. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre bu ilgi son 10 yılın zirvesine çıkmış durumda. Enerji danışmanlık şirketi Piagrid'in araştırmaya göre internette güneş enerjisi için yapılan aramalar geçen yıl yüzde 30 artarak 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Araştırma yapanların yüzde 40'ını ise konut çatısını değerlendirmek isteyenlerden oluşuyor.

25 BİN LİRAYA MÜMKÜN

Akşam'ın yaptığı araştırmaya göre çatıya küçük bir güneş santrali kurmak, bugünkü elektrik faturaları dikkate alındığında o kadar da maliyetli bir yatırım değil. Türkiye genelinde birçok bölgede güneş santrali kurulumları yapan DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar'ın verdiği bilgiye göre aylık 500 lira elektrik faturası gelen bir tüketici yaklaşık 22-25 bin TL arası bir yatırımla kendi ihtiyacını karşılayabilir. Böylece yaptığı yatırımı 50 ayda amorti edebilir.

EN KARLI YATIRIM

Mehmet Taha Pınar bugün güneş enerjisinin en karlı yatırımlardan biri olduğunu da belirterek bu konuda şu örneği veriyor: "Güneş enerjisine 500 bin TL'lik yatırım yaklaşık 40-45 ayda kendisini amorti eder. Bu da yaklaşık 11-12 bin TL'lik bir aylık gelir anlamına gelmektedir."

Lisanssız çatı GES'lere ilişkin birçok teşvik bulunuyor. Hatta çatısı müsait olmayan birçok fabrika getirilen teşvikler sayesinde Şırnak'ta ihtiyacı olan elektriği üretip Ankara'daki fabrikasında kullanabiliyor. Çatı GES'lere özellikle elektrik tüketimi çok yüksek sektörler büyük ilgi gösteriyor.

AVRUPA VE JAPONYA'DA ZORUNLU OLUYOR

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın güneş enerjisi endüstrisini canlandırmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar tüm kamu binalarının güneş paneliyle kaplanması planlanıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da da yeni evler için artık güneş paneli kurulumu zorunlu olacak.

TEŞVİKLERLE GÜNEŞE TALEP İKİ KAT ARTTI

Tüketicilerin güneş panellerine ilgisi yüksek olsa da artan fiyatların tüketiciyi düşündürdüğünü ve harekete geçmek konusunda yavaşlattığını belirten Piagrid Kurucusu Dr. Gökçe Tekin Turhan "Şu an güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında tüketici talebinin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bu kişilerin bir kısmı yüksek elektrik faturalarının yükünden arınmak isterken, bir kısmı da güneş enerjisini bir yatırım fırsatı olarak görüyor. Fırsat niteliği taşıyan bu taleplerin yatırıma dönüşmesi için daha kolay ve ucuz finansman seçenekleri ve desteklerin sağlanması kritik. Örneğin şubat ve mart hayata geçen teşvik uygulamaları güneş enerjisine olan taleplerde 2 kat artış yaşanmasına vesile oldu. Yeni teşvik paketlerinin oluşturularak aksiyon alınması yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracaktır" dedi.

KURULUM SÜRECİ NASIL?

Evlerde, işyerlerinde, bina çatılarında üretilen elektriğin üretim fazlası elektrik dağıtım kurumuna satılabiliyor. Üstelik enerji satışı ticari bir işlem olmasına rağmen şahıslar için KDV ve Gelir Vergi istisnası bulunuyor. Şayet çatınıza lisanssız güneş santrali kurmak istiyorsanız öncelikle bulunduğunuz ildeki elektrik dağıtım firmasına 'çatı üstü güneş enerjisi elektrik üretimi için izin/çağrı mektubu' almanız gerekiyor. Diğer yasal izinler ise projelendirme ve mühendislik hizmeti veren şirketlerce yapılıyor. Çağrı mektubunun onaylanmasıyla kurulum, sözleşme yapacağınız mühendislik firması tarafından hemen başlatılıyor. Çatı GES'lerin ömrü ise 25 yıl.