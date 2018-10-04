Cehalet değilse ihanettir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’li McKinsey’den danışmanlık hizmeti alınmasının ardından ‘Ekonomi ABD’ye teslim’, ‘McKinsey 2. kozmik oda vakası’ gibi benzetmeler yaparak yaygara koparanlara sert yanıt verdi. Albayrak, Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi’nin kuruluşu sırasında ABD’li danışmanlık şirket McKinsey’den hizmet alındığını belirten Albayrak söz konusu şirketin denetim faaliyeti yürütmeyeceğini belirterek “Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir” dedi. Sadece McKinsey’den değil birçok firmadan görüş alındığını belirten Albayrak “Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz” dedi.

CİDDİ BİR ALTYAPI VAR

NTV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Albayrak Türkiye’de yaşanan sistem değişikliğiyle kamu maliyesinde bir dönüşüm gerçekleştiğini ifade eden Albayrak, kamunun daha etkin ve tasarruf odaklı yönetimi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Albayrak, ‘Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’ ile 2019 yılı için hedeflenen 76 milyar liralık tasarruf ve gelir önlemi kapsamında etkin ve verimli bir dönüşüm sağlamak amacıyla ciddi bir altyapı ortaya konulduğunu bildirdi.

NİYETİMİZ SAMİMİ

Bu konuda daha önce olduğu gibi bugün de birçok yerli ve yabancı firmayla çalışıldığını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: “Türkiye yeni ve gelişen dünyada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerliyor. Biz sadece bu firmadan (McKinsey) değil, birçok firmadan dönüşüm ofisiyle alakalı raporlar aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye’ye özgün, kendi modelimizi uygulama noktasında bütün bu akılları birleştirip, kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk. Bu ofisin başında sonunda, A’dan Z’ye biz varız, Hazine ve Maliye Bakanlığı var.” Ofiste bütün bakanlıklardan temsilciler olacağının altını çizen Albayrak, sürecin belirlenen hedefler doğrultusunda koordineli şekilde tamamen yerli ve milli yürütüleceğini ifade etti. Albayrak, ofisle ilgili spekülasyonlara dikkati çekerek, “Biz gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir. Son birkaç yıldır yaşananlara baktığımızda kimin ihanet içinde olduğunu, kimlerin Türkiye’nin menfaatine davrandığını görüyoruz” diye konuştu. Danışmanlık firmasının denetim de yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, net olarak ifade etmelerine karşın çerçevenin birileri tarafından haset ve kinle farklı gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Albayrak “Niyetimiz halis, samimi, bunu milletimiz de biliyor. Biz bu istikamette yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ABD’DE 20 GÖRÜŞME

Bir soru üzerine Albayrak, ABD’de 20’ye yakın baş başa görüşme yaptıklarını, 3-4 tane genel ve yoğun katılımlı, farklı alanlarda finans ve reel sektör temsilcileriyle yatırımcı toplantılarında bulunduklarını belirterek, buralarda şeffaf şekilde Türkiye’deki yeni sistemi, geçmiş dönemde yaşananları, yeni sistemde atılacak adımları anlattıklarını bildirdi.