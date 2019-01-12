Çek defterinde banka yükümlülüğü arttı

Merkez Bankası tarafından, ‘Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi. Merkez Bankası’nın 20 Ocak 2010 tarihli tebliğinin ‘bankanın sorumlu olduğu miktarı’ belirleyen 4’üncü maddesinde yer alan ‘bin 600 Türk Lirası’ ibareleri ‘2 bin 30 Türk Lirası’, aynı tebliğin geçici 2’nci maddesinde yer alan ‘940 Türk Lirası’ ibareleri ‘bin 255 Türk Lirası” olarak değiştirildi.