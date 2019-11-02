‘Çeliğin terzisi' halka açılıyor

SAHA İstanbul üyesi de olan Yükselen Çelik’in halka arz fiyatı ise 5.40 TL olacak. Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan bir konsorsiyum bu halka arza aracılık edecek. Son 2 yılda gerçekleştirdiği yüzde 135’lik ciro büyümesiyle dikkat çeken şirketin temelleri ise 63 yıl önce Perşembe Pazarı’nda atıldı. Kendilerini ‘çeliğin terzisi’ olarak nitelendirdiklerini söyleyen şirketin Yönetim Kurulu Balkanı Yüksel Göktürk, şirketlerine yabancıların talip olduğun ancak kendilerinin büyümek için halka arzı tercih ettiğini söyledi. Yüksel Göktürk “Medikal sektöründe kullanılan diş implantının kalıbından; beyaz eşya, makine, otomotiv ve savunma sanayiine uzanan çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz” dedi.

YÜZDE 30 TEMETTÜ

Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise 2004’te 1.7 milyon dolar olan cirolarının bugün 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Göktürk dolar bazında 14 kat büyüdüklerini anlattı. Göktürk halka arz sonrası 3 yıl içinde yüzde 30 nakit temettü taahhüdünde de bulundu. Gedik Yatırım’ın Genel Müdürü Metin Ayışık ise Yükselen Çelik’in pazara hareket getireceğini söyledi.