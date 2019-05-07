19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1418
  • 6,8886
  • 253.183
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çelik ithalatında koruma soruşturması önlemsiz kapatıldı

Çelik ürünleri ithalatına karşı başlatılan koruma önlemi soruşturması önlemsiz olarak kapatıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ"de şöyle denildi:
 
"İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re´sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir."

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, 57 milyon doları iade etti

ABD, 57 milyon doları iade etti

Saat 05:00'da eş zamanlı baskın, çok sayıda gözaltı var

Saat 05:00'da eş zamanlı baskın, çok sayıda gözaltı var

Büyük bir eserin tam ortası: Ulufer

Büyük bir eserin tam ortası: Ulufer

İftar vermenin fazileti

İftar vermenin fazileti

İlk kez oluyor! Türkiye'den Yunanistan'a toprak hamlesi

İlk kez oluyor! Türkiye'den Yunanistan'a toprak hamlesi

12 milyon emekliye müjde, 2 katına çıkarılacak

12 milyon emekliye müjde, 2 katına çıkarılacak

Yumurtalı saldırıya uğradı

Yumurtalı saldırıya uğradı

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Düşen pazarın satış rekortmenleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA