Çelikte ithalata kota kararı

Bildirime göre Türkiye kotayı aşan herhangi ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacak. Bildirimde önlemlerin ABD ve Avrupa Birliği’nin yürürlüğe soktuğu tarifelere cevap olduğu belirtildi. Açıklamada hükümetin ithalatta artışın iç piyasada ciddi zararlar oluşturacağına dair bulgular elde ettiği belirtildi. Türkiye’nin DTÖ’ye yaptığı bildirime göre yassı ürünler için kota 3.1 milyon ton olarak belirlendi. Türkiye 2017’de 8.4 milyon ton yassı ürün ithal etmişti.