CEP’te ucuz da pahalı da satıyor
Türkiye’nin akıllı cep telefonu kullanma oranı her geçen gün artarken, internet, kamera ve görüntülü konuşma fırsatları sayesinde birer ofise dönüşen aletler en çok tercih edilen elektronik ürünlerinin başında yer alıyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Hem Türkiye hem de dünya pazarında cep telefonu sektörünün en büyük oyuncularından Samsung Electronics’in Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, son bir yılda yaşanan döviz dalgalanmaları nedeniyle fiyat performans kıyasının önemli hale geldiğini ifade etti.
2 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLİYOR
Samsung kullanıcılarının yeniden markayı tercih etme oranının gittikçe arttığını anlatan Öztekin “ İstatistiklere Türkiye’de kullanıcılar ortalama 2 yılda telefonunu değiştirirken, bir telefon 2. el olarak da toplamda 4-6 yıl arasında sistemde kalmaya devam ediyor” dedi. Samsung’daki satışların ucuz ya da pahalı diye ayrılmadığını her segmentin ayrı müşterisi olduğunu ve bunun da giderek arttığını anlatan Öztekin, fiyatı ortalama 1.500 TL olan A20 ve fiyatı 8 bin TL’yi bulan S10+’nın çok sattığını belirtti.
HER SEGMENTE İLGİ VAR
Öztekin “ Farklı segmentleri değerlendirirsek, an itibariyle Türkiye’de en çok satan giriş segment akıllı telefon modelimiz Samsung A20 modeli. Hem teknik özellikleri, hem tasarımı, hem de fiyatı açısından tüketicilerden büyük bir beğeni topladı. Orta Segment için Galaxy A50 çok iyi bir satış grafiği yakaladı. Yeni Galaxy A serisi ile üst segmentin beğenilen özelliklerini taşıyarak üst-orta segment olarak adlandırdığımız yeni bir kategori oluşturduk. Üst segmentte ise S10+’ın en çok satan ürünlerden biri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Cep telefonlarının iki yılda bir değiştirildiğini de anlatan Öztekin “Makro ekonomik nedenler ve akıllı telefonların donanımlarındaki ciddi teknolojik gelişme nedeniyle her marka için ortalama satış fiyatlarında bir artış olduğu görülüyor. Ancak akıllı telefonlar çoğu kullanıcı için hem fonksiyonel nedenlerden, hem de statü göstergesi olarak algılandığı için önem taşıyor. Bu nedenle fiyat konusunda eskiye göre daha ciddi bir hassasiyet olsa da kaliteden ödün vermek istemeyen kullanıcı, fiyat performans oranına eskisine göre daha çok dikkat ediyor.
Ar-Ge’YE 22 MİLYAR DOLAR YATIRDIK
“Önümüzdeki yıllardaki değişimler 2 temel başlık altında toplanacak. Ar-Ge ve inovasyon-tasarım” diyen Samsung Electronics’in Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, “Samsung olarak yıllık yaklaşık 15 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımımız ile bu alanda dünyanın 2. firmasıyız. Bu yaklaşım ile 5G, IOT ve yapay zeka gelişimleri için ilave olarak önümüzdeki 3 yıl için 22 milyar dolarlık ilave bir yatırımı planlarımıza aldık.Özellkle IOT, Samsung un geniş beyaz eşyayı da kapsayan ekosistemi sayesinde önemli fark yaratacağımız bir alan olacak. Diğer konu da tasarım. Dünya nın farklı ülkereinde 7 farklı tasarım ofisimizde 1500 ün üzerinde tasarımcı ile çalışıyoruz” dedi.
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