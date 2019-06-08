CEP’te ucuz da pahalı da satıyor

Hem Türkiye hem de dünya pazarında cep telefonu sektörünün en büyük oyuncularından Samsung Electronics’in Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, son bir yılda yaşanan döviz dalgalanmaları nedeniyle fiyat performans kıyasının önemli hale geldiğini ifade etti.

2 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLİYOR

Samsung kullanıcılarının yeniden markayı tercih etme oranının gittikçe arttığını anlatan Öztekin “ İstatistiklere Türkiye’de kullanıcılar ortalama 2 yılda telefonunu değiştirirken, bir telefon 2. el olarak da toplamda 4-6 yıl arasında sistemde kalmaya devam ediyor” dedi. Samsung’daki satışların ucuz ya da pahalı diye ayrılmadığını her segmentin ayrı müşterisi olduğunu ve bunun da giderek arttığını anlatan Öztekin, fiyatı ortalama 1.500 TL olan A20 ve fiyatı 8 bin TL’yi bulan S10+’nın çok sattığını belirtti.

HER SEGMENTE İLGİ VAR

Öztekin “ Farklı segmentleri değerlendirirsek, an itibariyle Türkiye’de en çok satan giriş segment akıllı telefon modelimiz Samsung A20 modeli. Hem teknik özellikleri, hem tasarımı, hem de fiyatı açısından tüketicilerden büyük bir beğeni topladı. Orta Segment için Galaxy A50 çok iyi bir satış grafiği yakaladı. Yeni Galaxy A serisi ile üst segmentin beğenilen özelliklerini taşıyarak üst-orta segment olarak adlandırdığımız yeni bir kategori oluşturduk. Üst segmentte ise S10+’ın en çok satan ürünlerden biri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Cep telefonlarının iki yılda bir değiştirildiğini de anlatan Öztekin “Makro ekonomik nedenler ve akıllı telefonların donanımlarındaki ciddi teknolojik gelişme nedeniyle her marka için ortalama satış fiyatlarında bir artış olduğu görülüyor. Ancak akıllı telefonlar çoğu kullanıcı için hem fonksiyonel nedenlerden, hem de statü göstergesi olarak algılandığı için önem taşıyor. Bu nedenle fiyat konusunda eskiye göre daha ciddi bir hassasiyet olsa da kaliteden ödün vermek istemeyen kullanıcı, fiyat performans oranına eskisine göre daha çok dikkat ediyor.