Cepteki açık 14 milyar $

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman cep telefonu sektörünün 5 yılda 13.9 milyar dolar cari açık verdiğini belirterek “Cep telefonu sektöründe millileşmeye, yerelleşmeye ve yerli-yabancı herkesin Türkiye’de üretmeye çaba göstermesine ihtiyacı var. Mevzuatları buna göre planlamamız lazım” dedi. Yaman düzenlediği basın toplantısında dünyada yerli markaların pazar payının yüzde 42 olduğunu, Türkiye’de ise yüzde 5’lerde kaldığını belirten Yaman “Yani bu durum dünyada yükselirken, Türkiye’de geriye doğru gidiyor” dedi.

KARTA TAKSİT GETİRİLMELİ

Yaman şunları söyledi: “Bazen şunlara takılıyoruz: Bazı parçalar yurtdışından geliyor. Bugün bu endüstride yüzde 100 üretim yapan ülke yok. Bu teknoloji ülkeler arası birbirine bağımlı. Sadece üretici bazlı söylemiyorum. Bu yapıdan dolayı bizim olabildiğince yerelleşmeyi arttırmamız lazım. Bu sektöre yeni girecek arkadaşlarımızın bir yerden başlaması lazım, bizim de bunları destekliyor olmamız lazım. Dünya hızla yerel üretime giderken, Türkiye hızla aşağıya doğru düşüyor. Buradaki temel sorunun birincisi taksit, ikincisi ise adil vergilendirme. Yani kredi kartına taksit açılırsa herkesin uygulayabileceği sistem olur. Bu, tüketicinin son derece lehine olabilecek durumdur. Tüketicinin önündeki engelleri kaldırmamız lazım.” Türkiye’de 2017’de 11.7 milyon adet satış gerçekleşen akıllı telefon pazarının, 2018’i 10.9 milyon adet ve 9 daralma ile kapattığını anlatan Yaman “Türkiye’de 2017’de 22.3 milyar TL olan akıllı telefon pazarı, 2018’i 24.5 milyar TL ile yüzde 10 artış ile kapattı” dedi.

50 MİLYON LİRA EK YATIRIM

Yaman General Mobile olarak 2019’da 50 milyon TL’lik ek yatırım yaptıklarını da belirterek “Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesini 4.2 milyona yükselttik. 2018 yılında uluslararası arenada güçlü bir şekilde markalaşmamızı sağlamak için Turquality programına dahil olduk. 2019 sonu itibarıyla; ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 150 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi ve böylelikle 3 kat büyüme hedefliyoruz.

GÜMRÜKTE DÜŞÜK BEYAN VAR

Cep telefonu piyasasında tekelleşme konusuna değinen Yaman, ayrıca ithalat sırasında gümrükte düşük beyan hilesine başvurulduğunu da anlattı. Yaman “Gümrük beyanlarının maktu ÖTV seviyesinde kümelendiği görülmektedir. Özellikle kademeli ÖTV yasası sonrasında, markalar arasında vergi beyan uçurumu giderek artmıştır. Örneğin; son kullanıcı fiyatı 2.000 TL ve 5.000 TL olan ürünler, gümrükte birbirine çok yakın fiyatlarda beyan edilmekte ve bu beyan üzerindeki fiyata göre vergilendirilmektedir” dedi. Yaman “Satış fiyatına hitap eden bir vergilendirme sisteminin olması lazım” diye konuştu.