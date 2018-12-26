CERN’e Türk kadın patronlar damga vurdu  

CERN’in 2010 yılından itibaren genişleme politikasını yürürlüğe koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, merkezde 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam üyelik yolunda ortak üye, 5 ülkenin ise ortak üye statüsünde yer aldığını söyledi. TOBB CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanı Hakan Kızıltoprak da Hisarcıklıoğlu’nun kendilerine bu konuda en büyük destek ve yol gösterici olduğunu söyledi.

İSTEDİKLERİ TELİ BİZ BULDUK

Figabara Elektrik firmasının yöneticisi Burcu Alpoğuz, CERN yetkililerinin bakır ürün için kendilerine ulaştığını ve istedikleri kalitede ürün temin edemediklerini söylediklerini aktardı. Alpoğuz, CERN’i ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğunu, istenilen bakır ürünleri üretebilecekleri konusunda yetkilileri ikna ettiğini vurgulayarak, “Sonraki siparişlerini direkt olarak Figabara’ya gönderdiler. Böylece ihalesiz CERN’e malzeme tedarik eden ilk Türk şirket olduk” dedi.

CERN’in istediği flexible bakır malzemeleri temin eden Mistel Kablo Elektrik firmasından Gaye ve Misten Turgut, 30 yıllık firma tecrübesiyle ürettikleri malzemeleri ihraç ettiklerini anlattı. Sıfır hatayla çalışmayı hedeflediklerini vurgulayan iki kardeş, CERN’in projelerinde devam etmek istediklerini kaydetti.