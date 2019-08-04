Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı için çalışmalar başladı

Amaçlarının Türkiye’ye nitelikli bir havalimanı kazandırmak olduğunu ifade eden Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu, şunları söyledi: “6 Haziran 2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygun olarak iş programı dahilinde devam etmektedir. Çeşme - Alaçatı Havalimanı işletmeye geçtiğinde öncelikle bölgenin dünya turizmine tanıtımı, en üst segment turistin bölgeye çekilmesi ve tüm yıl erişilebilir olması sayesinde, 90 güne sıkışmış olan mevcut turizm sezonunun 150-180 güne uzaması ile bölgeye en az 200 bin ilave geceleme desteği sağlanacaktır.”

120 MİLYON EURO

Havalimanı ile beraber turizmin de artacağını ifade eden Delimollaoğlu “Bununla ilgili uluslararası sektör lideri saygın firmalar ile gerekli anlaşmalar yapılmış durumdadır. 20.20 gelir paylaşımı yapılacak olup garanti gelir haberlerde yazdığı gibi 1milyar 400 milyon dolar değil, ilk 12 yılın toplamında sadece14 milyon Euro’dur. Projenin 25 yıllık işletme dönemindeki etaplar tamamlandığında toplam 120 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacak” dedi.