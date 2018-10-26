Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 31 Ekim’de sona erecek imar barışı başvurularına ilişkin süre uzatma sinyali verdi

Şehirlerde dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehir politikalarının tartışıldığı Dijital Şehircilik Zirvesi 2018 dün İstanbul’da düzenlendi. Zirvenin açılışında bir oturuma katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ekim’de başvuru sürecinin bittiği imar barışında bu sürenin uzatabileceğine yönelik sinyal verdi. Kurum, “İmar barışına şu ana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaş başvurdu.

5 milyara yakın başvuru bedeli ödendi. 31 Ekim’de başvuru süreci bitiyor ve ödeme süreci de 31 Aralık 2018’de bitiyor. İmar barışıyla biz ne elde ettik? Aslında devletin, vatandaşıyla barışıydı bu. Elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamayan vatandaşımıza bina kontürlerinin de kalması kaydıyla bir kolaylaştırma, bunlar bir hak değil tabii ki. Bu noktada vatandaşımız da yoğun bir ilgi gösterdi. Talep de hâlâ devam ediyor. Yeniden değerlendireceğiz, yoğun talep var, bakacağız. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor” dedi.

CARİ AÇIĞI DÜŞÜRECEK

İstanbul’un 2030 yılında 17 milyon nüfus öngörüsüyle ilerlediğini ifade eden Kurum, “Bu manada Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, bakanlığımızın gelecek vizyonu adına önemli projelerinden biri. Dünyada eylem planı hazırlayan üç ülke var. ABD, Avustralya ve Hollanda. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizin Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlamak istiyoruz” diye konuştu. Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’na değinen Kurum, şunları anlattı: “Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesinin, dijital şehirciliğe tam manasıyla geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanacak. Yüzde 20 enerji tasarrufu dediğiniz zaman bizim bugün 40-50 milyar dolar cari açığımız var, bu cari açığa dahi direkt etkisi olacak bir uygulama olacak.” Akıllı şehirlerle ilgili bir eylem planı çıkaracaklarını aktaran Kurum, “En önemli boyut halkın yaşamını kolaylaştırmak. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye’deki bütün verileri bir noktada toplayacağız. Böylece dijital bakanlığın adımlarının da atılmış olacak, imar planlarının, ruhsatların tek noktadan takip edilebilecek. Bu plan vatandaşın işini de kolaylaştıracak” diye konuştu. Bugün hâlâ çarpık kentleşmeyle uğraşıldığını belirten Kurum, “Bundan 50 yıl önce bırakın dijital şehirleri, akıllı şehirleri, doğru düzgün şehirlerimizi planlamış olsaydık, bugün bunların hiçbiriyle uğraşmıyor olacaktık. Şimdi bunları dönüştürebilmek için kentsel dönüşümde birçok para harcıyoruz, birçok bedel ödüyoruz, depremler birçok vatandaşımızın canına, malına mal oluyor. Dolayısıyla dijital şehirciliğin aslına bakarsanız altyapısı düzenli yerleşimden geliyor” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DÜZENLEME YOLDA

Tapulardan gerçek bedel için çalışmalar sürdüğünü ifade eden Kurum, “Bundan sonra tapu devirleri yapılırken gerçek bedel üzerinden harç alacağız. Harç tutarını düşürsek dahi, şu anda aldığımız vergiden daha fazla vergi alıyoruz ve ortadaki haksızlığı ortadan kaldırmış olacağız. Kentsel dönüşümle alakalı problemlerimiz var. Kentsel dönüşümde vergi, resmi harçlardan muaftır diyor ancak orada bir çelişki var. Bu çelişkiyi de ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı bitirdik. Kentsel dönüşümde bir vizyon çizmemiz gerekiyor. İmar artışıyla değil, gerçekten dönüşmesi gereken alanlarda bakanlığın, özel sektörün desteklediği, vatandaşın da içinde olduğu bir dönüşüm çerçevesinde bunu yapmak istiyoruz. Buna ilişkin belli düzenlemelerimiz olacak” dedi.

ULAŞIMIN AKILLANDIRMASI TRAFİĞİ YÜZDE 17 AZALTTI

Zirve kapsamında “Dijital Şehircilikte Başarı ve Yaşam Hikâyeleri” başlıklı bir oturum düzenlendi. Oturuma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca konuşmacı olarak katıldı. Mevlüt Uysal, İstanbul’da ulaşımın akıllanması için yaptıkları yatırımlar sayesinde, şehir trafiğindeki yoğunluğu yüzde 17 azalttıklarını belirterek, “Dijitalleşme yatırımları maliyetli olarak görülebilir ancak zamanla sağladığı tasarruflarla kârlı bir yatırım” dedi. Mustafa Çelik, Kayseri’de akıllı uygulamaları kullandıklarını belirterek, caddelerde akıllı aydınlatma sistemi kurarak yüzde 40 tasarruf ettiklerini aktardı. Balıkesir’deki akıl sistem uygulamalarını anlatan Zekai Kafaoğlu da tasarruf sağlamak amacıyla akıllı sulama sistemlerini hayata geçireceklerini, Balıkesirlileri akıllı bisiklet uygulamasıyla da tanıştıracaklarını ifade etti.