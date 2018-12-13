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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan imar barışı açıklaması: Yaklaşık 8 milyon ödeme yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz' dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda imar barışına ilişkin soruya cevap verdi. Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz. Bu barış 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları ilgilendiriyor" dedi.
 

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